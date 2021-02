Mann dømt for å ha av overgrepsbilete – slepp fengsel

innenriks

Overgrepsmaterialet vart oppdaga då han for seks år sidan leverte inn ein PC hos ein dataserviceforhandlar, skriv Rett24. Politiet vart orientert i februar 2015, og i april same år vart han orientert om at Pc-en var beslaglagd.

Etter det retten har berekna til nesten fire års rein liggjetid, vart mannen dømd til seks månaders fengsel i Moss tingrett i august i fjor. I ein fersk dom frå lagmannsretten er likevel konklusjonen at liggjetida er eit klart brot på den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

I utgangspunktet vurderer lagmannsretten riktig straff til eitt års fengsel, men liggjetida kombinert med tilståingsrabatt og byrjande demens gjer at mannen endar opp med sju månaders fengselsstraff på vilkår. Høgsterett har i ei sak frå 2016 òg fastslått at det ikkje er aktuelt å nytte vilkårslaus fengselsstraff når det er snakk om alvorleg EMK-krenking.

Forsvararen til mannen, advokat Helge Karlbom, seier han trur saka har ei av dei lengste liggjetidene som er registrerte.

(©NPK)