Mann må i fengsel for mishandling av familien i ei årrekkje

Ifølgje dommen skjedde den psykiske og fysiske mishandlinga over mange år, frå 2004 til 2016. Den lokale tingretten beskriv det som eit «terrorregime med kontinuerlig vold», skriv VG.

Mannen erkjende under rettssaka delvis straffskuld, men retten meiner han bagatelliserte hendingane og heller ikkje viste noka form for anger.

Samtidig kritiserer retten barnevernet, som dei meiner burde ha fanga opp valden stebarna og ektefellen vart utsett for. Ifølgje dommen var representantar for barnevernet på fleire besøk hos familien, og barnevernet fekk òg bekymringsmeldingar om at det kunne vere fare for vald i familien. Sakene vart likevel lagde bort fordi mora avviste dette då ho vart konfrontert.

Årsaka til at dei tre fornærma er tilkjende 11,6 millionar kroner i erstatning, er at alle har utvikla alvorlege psykiske diagnosar, og ingen av dei er i arbeid. Retten meiner skadane dei er påførte, er så store at det er lite sannsynleg at dei kan stå i arbeid i framtida.

Mannen vil ta stilling til om han vil anke dommen når den formelt blir forkynt 15. februar. Påtalemakta har varsla at dei ikkje vil anke.

