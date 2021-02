Mutantane skal forseinkast med framleis stengde grenser

innenriks

Direktoratet tilrår i første omgang å forlengje dei gjeldande reglane ut denne månaden. Innan den tid håpar dei å få på plass nødvendige system som minskar risikoen for smitte.

Før det kan bli aktuelt å tilrå lettar i innreiserestriksjonane, må direktoratet vite meir om korleis nye variantar spreier seg i befolkninga, både i Noreg og utlandet, heiter det i svaret til direktoratet på oppdraget frå Helsedepartementet.

– Det bør ikkje gjerast lettar før ein i større grad kan sikre og kontrollere at innreisande gjennomfører karantene på ein eigna stad, utan nærkontakt med andre, heiter det.

Direktoratet påpeikar at dei nye og meir smittsame virusvariantane truleg sirkulerer i alle land, men framleis har lita utbreiing i Noreg. Smittespreiinga har faktisk minka dei siste vekene.

– Vi har i Noreg lagt ned ein betydeleg innsats i å slå ned utbrota med variantar som er avdekte. Dette taler sterkt for at ein framleis må forseinke så lenge som mogleg at nye variantar får fotfeste i landet.

Sidan 29. januar har innreise til Noreg berre vore tillate for personar med såkalla nødvendige formål.