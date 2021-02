innenriks

Førebels blir dei strenge innreiserestriksjonane vidareført fram til 28. februar. Justeringa no dreier seg først og fremst om ei søknadsbasert ordning for nødvendig utanlandsk nøkkelpersonell og førehandsgodkjenning av andre karantenestad enn karantenehotell.

– Desse to endringane støttar vi heilhjarta, seier NHO-direktør Nina Melsom i ein kommentar.

Melsom understrekar at det er all grunn til å ta utviklinga med muterte virus, særleg ute i Europa, på høgaste alvor, sjølv om smittetrykket er lågt no.

– Situasjonen kan fort endrast om vi mistar kontroll. Det er derfor naturleg at styresmaktene vernar oss og er ytst varsame med å opne for innreise. Men noko innreise må vi ha, slik at viktige funksjonar ikkje blir for skadelidande, seier ho.

– Heller strengt enn stengt, seier Melsom.

