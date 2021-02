Politikarane i Trondheim sa nei til full skjenkestans

innenriks

Dette er eitt av koronatiltaka som vart vedtekne av formannskapet onsdag ettermiddag, ifølgje Adresseavisen.

I tillegg blir det mellom anna stengde treningssenter, og dessutan stans i idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne over 20 år.

Vil unngå full nedstenging

Kommunen innfører òg påbod om heimekontor der dette er praktisk mogleg og formålstenleg ut frå arten til arbeidet. Folk blir òg bede om å avgrense sosiale kontaktar ut over eigen husstand, arbeid, skule og barnehage til ti personar per husstand.

Ordførar Rita Ottervik (Ap) opplyste på ein digital pressekonferanse at kommunen ønskte å setje inn tiltak raskt for å ikkje komme i ein situasjon der full nedstenging blir nødvendig.

– Vi håpar at dette kan bidra til at vi ikkje kjem i same situasjon som til dømes Bergen og Nordre Follo, sa ho.

Villsmitte

Helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen fortel at kommunen i januar og den første veka i februar hadde god kontroll på smittesituasjonen, men at kommunen fredag fekk melding om eit mutert tilfelle der ein ikkje visste smittevegen.

– Då har vi plutseleg villsmitte i byen. Det betyr at andre sannsynlegvis går rundt med mutert virus utan å vite det, seier han.

Tysdag vart det påvist tre nye smittetilfelle i Trondheim, ingen av dei relaterte til utbrotet av den britiske virusmutasjonen. Kommuneoverlege Tove Røsstad opplyste same dag at 27 personar er smitta med denne varianten av viruset i kommunen.

Utbrotet i Trondheim er knytt til eit utanlandsk arbeidsmiljø. Smitten har spreidd seg, og etter at ein tilsett i eit byggjevarefirma fekk påvist smitte, er rundt 130 kundar sette i karantene, ifølgje NRK.

(©NPK)