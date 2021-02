Sjekk kor mange koronakroner kommunane har fått

innenriks

– Koronakrisa har store konsekvensar for norsk økonomi og rammar alle næringar og sektorar over heile landet, også kommunane. Regjeringa har derfor stilt opp for kommunane gjennom fleire tiltakspakkar under koronapandemien, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Buss og barnehage

Kommunane og fylka har tapt store inntekter det siste året. Det dreier seg mellom anna om foreldrebetaling til barnehagane og skulefritidsordningane. I tillegg er det nedgang i talet på passasjerar og billettinntekter i kollektivtransport. Det har òg vore ekstrautgifter til til dømes reingjering.

Oversikta som er lagt ut, omfattar både ekstra overføringar og tiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at det er overført 20 milliardar kroner ekstra i 2020. Av dette er 18 milliardar grunngitte med koronapandemien, og det meste er utbetalt.

Ein mindre del er fordelt direkte til ulike frivillige organisasjonar.

Sparte pengar

Kommunal- og moderniseringsministeren legg til at kommunane òg har spart mykje pengar på grunn av at pris- og lønnsveksten vart lågare i fjor enn det som var anslått. Det dreier seg om omkring 6,9 milliardar kroner. Dei har òg spart 1,8 milliardar kroner sidan arbeidsgivaravgifta vart redusert.

(©NPK)