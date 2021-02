Tre personar drukna i januar

innenriks

Ein mann i 60-åra drukna etter at han gjekk gjennom isen på eit vatn i Bergen, medan ein annan mann på same alder omkom då traktoren hans gjekk gjennom eit vatn i samband med brøyting av ein skøytebane på Tretten. Den tredje drukningsulykka skjedde utanfor Vadsø, der ein ung mann døydde under dykking.

Det har òg vore fleire hendingar der personar har gått gjennom isen og anten redda seg sjølv eller fått hjelp av andre.

Redningsselskapet oppmodar folk til å førebu seg viss dei skal ut på isen.

– Skaff deg kunnskap, ta med tryggingsutstyr og ver saman med andre. Sjølv om du er sikker på at isen er trygg, rår vi alle til å ta med tryggingsutstyr som ispiggar, kasteline og mobil i vasstett pose. Då kan du både berge deg sjølv og redde andre, seier Tanja Krangnes, leiar for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

