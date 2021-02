Dei to omkomne i Gjerdrum identifisert

innenriks

Dei pårørande er varsla, heiter det i pressemeldinga frå politiet.

Dei to vart tysdag funne under to meter med leire etter at politihundar markerte eit spesifikt område nede i skredgropa.

Gjerdrum-ordførar Anders Østensen (Ap) hadde blanda kjensler etter funnet av dei to, men han uttrykte først og fremst lette og takksemd over at leitearbeidet endeleg gav resultat.

– Vi har lenge vore klar over dei tøffe realitetane ved denne tragedien. Vi har visst at funn ikkje kunne medføre at nokon ville bli funne i live. Det som er viktig no, er at det er gjort greie for to personar, sa ordføraren.

Funnet av dei to omkomne tysdag betyr at ni av dei ti som vart teke av kvikkleireskredet 30. desember, er funne.

49 år gamle Rasa Lasinskiene er framleis ikkje funne.

– Det er motiverande for oss å gjere funn, men samtidig må vi vere ærlege på at det er eit særs krevjande arbeid, svarte innsatsleiar i politiet, Mari Stoltenberg, tysdag på spørsmål om håpet om å finne den siste sakna.

(©NPK)