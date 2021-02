FHI: Norske småbarn får for mykje A-vitamin – bør avgrense leverposteien

innenriks

– Leverpostei er blant dei mest populære pålegga for småbarn, men inntaket til barn av leverpostei og lever bør avgrensast, seier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet til TV 2.

Landsomfattande kosthaldsundersøkingar frå 2018 og 2019 viser at det er barn i alderen eitt og to år som får i seg meir A-vitamin enn det som er tilrådd.

Hovudkjelda til A-vitamin blant småbarn er leverpostei, som bidrog med 40 prosent av inntaket hos barn som ikkje vart amma ved eittårsalderen.

Dei siste åra er innhaldet av A-vitamin i leverpostei redusert med 40 prosent for å redusere risikoen for høgt inntak av vitaminet.

Anbefalt inntak av A-vitamin er 300 mikrogram om dagen for eittåringar, medan tilrådinga for toåringar er 350 mikrogram per dag. Det svarer omtrent til ei halv brødskive med leverpostei.

Granlund understrekar likevel at det sannsynlegvis er få barn i Noreg som har så høgt inntak av A-vitamin at det er forbunde med helsefare.

Andre viktige A-vitaminkjelder i kosten er barnegraut, morsmjølkerstatning, smør, margarin og olje.

