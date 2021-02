Halvparten av studentane har følt på meir einsemd

innenriks

Meir enn 30.000 studentar har svart på den årlege undersøkinga Studiebarometeret som undersøkjer opplevd studiekvalitet. Det store biletet er at studentane er omtrent like fornøgde, eller i høgda litt mindre fornøgde, med 2020 samanlikna med 2019.

Små endringar

Rapportforfattarane er lett overraska over at koronaåret 2020 ikkje skil seg meir frå 2019.

– Ein del av forklaringa på at endringane i mange tilfelle er forholdsvis små, kan vere at studentane innleiingsvis blir bedne om å svare på bakgrunn av opplevingane sine hittil i studieprogrammet, heiter det i rapporten.

Negativ effekt

Seks av ti studentar er fornøgde med det sosiale miljøet mellom studentane. 20 prosent er misnøgde. I fjor var nesten sju av ti fornøgde og 15 prosent misnøgde. Undersøkinga stadfestar at koronaepidemien har hatt negativ effekt på det sosiale miljøet.

– Om lag halvparten av studentane oppgir at dei har følt seg meir einsame etter 12. mars. Eit stort fleirtal på 77 prosent er samde i at dei saknar studiemiljøet dei hadde før 12. mars, heiter det i rapporten.

Jobbar like mykje

Trass i omfattande nedstengingar og massepermisjonar, jobba studentane omtrent like mykje i fjor som året før. Sju av ti opplyser at dei ikkje har mista inntekt som følgje av permisjon eller mindre deltidsjobbing. Ein av fem oppgav at dei mista inntekt i fjor.

Berre 20 prosent av studentane oppgav at dei har tilgang til eigna stad å studere når campus stengjer ned. Fire av ti svarte «Ja, men ikkje godt eigna», medan 42 prosent svarte nei.

På spørsmål om koronatiltaka har fått følgje for studieprogresjonen, svarer 6 prosent at dei må utsetje eitt semester eller meir. For seks av ti får ikkje koronatiltaka nokon følgjer for studieprogresjonen.

