Helse-Noreg førebur seg allereie på neste pandemi

innenriks

Fleire har peika på koronapandemien som ein varsla katastrofe, og helsestyresmaktene har åtvara om at pandemiar kan komme hyppigare i framtida.

Då pandemien kom til Noreg i fjor vår, fekk Oslo universitetssjukehus (OUS) i oppdrag frå Helse sør-aust å etablere ein eigen pandemilab for å kunne analysere store mengder koronatestar. Sjukehuset bestilte dyrt spesialutstyr i all hast og trappa opp bemanninga.

Men kva skjer med alt dette når pandemien er over?

– Vi planlegg to ting. Det eine er at vi no skal ha ein beredskapslab viss noko slikt skjer igjen. Det har vi jo aldri hatt før, og det burde vi eigentleg hatt, seier avdelingsleiar Fredrik Müller for mikrobiologi, som leiar OUS' pandemilab på Ullevål, til NTB.

– Men det er klart, utstyret kan ikkje stå og støve ned i fem år, ti år. Det må jo brukast. Då må vi finne andre bruksområde, seier han.

Valde utstyr frå øvste hylle

Han seier at pandemiutstyret kan brukast til å leite etter andre virus og bakteriar. Alt dette er no i planleggingsfasen og blir diskutert i tida framover.

Tanken er at når ein eventuell ny pandemi hender, så skal utstyret raskt kunne omplasserast til ein full pandemilab igjen.

– Og dersom det skjer noko, så kan ein vere klar til å gire om på nytt, seier Müller.

Då pandemilaben skulle etablerast i fjor vår, kunne Müller nærast peike og velje utstyr frå aller øvste hylle, utan å tenkje for mykje på pris.

– Det trur eg aldri at eg kjem til å få oppleve igjen. Vanlegvis er det jo ikkje så lett å få tak i utstyr, det er jo kamp om pengane, seier han.

I pandemilaben står det no to store analysemaskiner, som kvar kosta opp mot fem millionar kroner. Ei tredje maskin er på veg inn. Dei positive prøvene blir sende til vidare undersøkingar for å testast for muterte variantar.

4.000 prøver dagleg

Pandemilaben på Ullevål sjukehus er landets største, og her jobbar eit tital labmedarbeidarar dagleg med å analysere prøver frå store delar av Sør-Noreg.

Det var her den aller første positive koronaprøva vart analysert for snart eitt år sidan, 19. februar i fjor. Ei kvinne i Tromsø fekk påvist det første koronatilfellet i Noreg etter å ha komme heim frå Kina.

Sidan då har laben analysert over ein halv millionar koronaprøver, ein milepæl dei runda førre månad.

Blant dei som har vore med sidan starten, er labmedarbeidar Kirsti Jakobsen. Ho var med på å setje opp metodane og instrumenta frå byrjinga av.

– Vi har jo brukt liknande teknologi før, men så store mengder prøver har vi aldri handtert før. Og vi har vore gjennom svineinfluensa og ebola og alt, seier ho til NTB.

OUS' pandemilab tek imot cirka 70 prosent av alle prøver som blir tekne i Oslo, i tillegg til prøver frå fleire stader på Austlandet og Sørlandet. Kvar dag blir rundt 4.000 prøver analyserte. Til samanlikning vart det testa rundt 200 prøver dagleg under svineinfluensaen.

– Det syntest vi var mykje den gongen, ler labmedarbeidaren.

Informasjon blir lagra til neste pandemi

Medan pandemien enno ikkje viser teikn til å spakne med det første, er helsestyresmaktene nøye i arbeidet med å lagre alt som blir gjort, slik at verdifull kunnskap kan brukast igjen seinare. Helseminister Bent Høie (H) understrekar at dei først og fremst prioriterer å handtere den løpande pandemien.

– Samtidig gjer vi oss kvar dag nokre tankar om korleis vi kan forbetre oss og forbetre systema våre, seier han til NTB.

– Det viktigaste regjeringa har gjort no med tanke på neste pandemi, er å setje ned Koronakommisjonen som skal gjennomgå arbeidet vi har gjort før pandemien og arbeidet vi gjer no, seier han vidare.

31. mars skal Koronakommisjonen levere den første delrapporten sin om handteringa til styresmaktene av pandemien.

Folkehelseinstituttet (FHI) seier at dei er opptekne av å grundig dokumentere alt arbeid som blir gjort. FHI-direktør Camilla Stoltenberg seier at instituttet seinare vil gå meir i djupna på alt materialet som blir lagra.

– Men allereie no førebur vi mellom anna korleis ein kan få eit betre system for å innhente vitskapleg kunnskap om smitteverntiltak, verknadene deira, biverknader og ringverknader, seier ho til NTB.

(©NPK)