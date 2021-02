Kraftig fall i importsmitten etter at grensene vart stengde

innenriks

Førre veke – altså første heile veke etter at innreisereglane vart stramma inn – var 4 prosent av alle registrerte koronasmitta i Noreg der ein kjenner til smittestad, smitta i utlandet, ifølgje Folkehelseinstituttets siste vekerapport.

Det er meir enn ei halvering frå veka før, då 10 prosent (83 tilfelle) av tilfella der ein kjenner smittestad vart smitta i utlandet.

Det høyrer med til historia at ein del tilfelle av utanlandssmitte blir etterregistrert, så talet på importsmitten for førre veke kan komme til å gå opp etter kvart.

Kraftig nedgang

Samanliknar ein med første veke etter nyttår (veke 1), har fallet vore endå tydelegare. Då vart det påvist 426 tilfelle av importsmitte, altså 14 gonger så mange som førre veke (veke 5).

Nedgangen har gått jamt og trutt sidan veke 1, med 263 registrerte tilfelle av utanlandssmitte i veke 2, 143 i veke 3 og 83 i veke 4.

Reglane for innreise vart stramma inn 29. januar, altså i slutten av veke 4. Sidan då er det i hovudsak berre norske statsborgarar og utlendingar busett i Noreg som slepper inn i landet, med unntak for personar med samfunnskritiske funksjonar.

Tala viser likevel at det er komme inn minst 113 personar i Noreg med smitte dei siste to vekene.

– Blant tilfella rapportert i dei siste to vekene som var smitta i utlandet, var dei mest vanlege smittelanda Polen (26), Russland (12) og Sverige (12). I tillegg var 31 andre land indikert som smittestad for fem eller færre smitta, skriv FHI i vekerapporten.

Lettar

På koronapressekonferansen på onsdag varsla regjeringa at dei strenge innreisereglane i hovudsak blir vidareførte ut månaden, men at det blir letta noko opp.

– Det blir etablert ein svært snever søknadsbasert ordning for at næringslivet skal kunne få inn strengt nødvendig næringskritisk personell. Ordninga vil bli handtert av Sjøfartsdirektoratet og vere underlagd Nærings- og fiskeridepartementet, opplyser regjeringa.

Det blir planlagt innstrammingar i ordninga om at arbeidsgivar kan sørgje for innkvartering for innreisande som skal i karantene, slik at dei framover vil bli nøydde til å få godkjent bustaden på førehand.

Hovudregelen er framleis karantenehotell for dei som ikkje har eigen bustad.

Alle som no kjem frå utlandet, må òg teste seg på grensa, med unntak av dei som har dokumentasjon på at dei har hatt korona dei siste seks månadene.

