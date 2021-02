Kvinner som donerer egg, bør få 10.000 kroner, meiner Bioteknologirådet

innenriks

Vedtaket vart gjort med 8 av 15 stemmer under Bioteknologirådets møte torsdag ettermiddag. Eit mindretal på fem medlemmer ville at rådet skulle gå for 5.000 kroner i kompensasjon til kvinner som donerer egg. Dei resterande to medlemmene ønskjer ikkje at det skal givast kompensasjon i det heile.

– Grunngivinga til fleirtalet er at det høgaste beløpet er rimeleg for å kompensere for tidsbruk, og dessutan for den psykiske og medisinske belastninga knytt til eggdonasjon. Fleirtalet meiner at dette nivået heller ikkje skil seg vesentleg frå andre nordiske land, seier leiar Ole Frithjof Norheim i Bioteknologirådet til NTB.

Ikkje ein motivasjon

Eggdonasjon vart tillate frå 1. januar i år. Ap, Frp og SV fastslo i komitébehandlinga på Stortinget i fjor at eggdonasjon skal vere «altruistisk» og kompensasjonen «nøktern». Den skal dekkje utgifter og ulemper, men ikkje vere ein motivasjon for å donere.

Endringane dei tre partia vart samde om i bioteknologilova, inneber dessutan at einslege skal få tilgjenge til kunstig befruktning og ja til tidleg ultralyd.

Helsedirektoratet har sendt to ulike forslag til kompensasjon til eggdonorar på høyring, 10 og 5 prosent av grunnbeløpet i folketrygda, tilsvarande om lag 10.000 og 5.000 kroner. Høyringsfristen går ut 19. februar.

Framhevar det altruistiske

– Nivåa er ikkje direkte samanliknbare med dei andre nordiske landa, fordi her vil beløpa ikkje vere skattepliktige og reiseutgifter skal dekkjast i tillegg, seier Norheim.

Dei to mindretalsgrupperingane meiner det altruistiske aspektet blir teke vare på betre med høvesvis 5.000 og 0 kroner i kompensasjon.

Då rådet før nyttår stemde for å tillate eggdonasjon i Noreg, var det med knappast mogleg fleirtal – åtte stemmer mot sju. Ifølgje Norheim går ikkje skiljet under avstemminga på torsdag nøyaktig langs den same linja.

