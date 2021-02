Lågtrykk sørgjer for fleire farevarsel i Nord-Noreg

innenriks

– Det kjem eit lågtrykk inn frå havet og mot den nordlege delen av landet. Så det er ute eit farevarsel for snø i Sør-Troms. Torsdag og fredag kan ein seie at det generelt blir ein del snø i Troms og Nordland, sa meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt til NTB onsdag.

Det ser ut til å stemme, for torsdag varsla Meteorologane på Twitter at eit stort lågtrykk vil treffe Nord-Noreg natt til fredag.

Lågtrykket vil gi snø, vind, tore og høge bølgjer i den nordlegaste delen av landet. Det er no sendt ut fleire farevarsel for Nord-Noreg.

Varsom.no justerer òg opp faregrada for snøskred både for torsdag og fredag. Faregrada blir flytta frå betydeleg til stor. På Twitter skriv dei at snøskredfaren ved Noregs nest største isbre, Svartisen i Nordland fylke, er stor og ber alle halde seg unna skredterreng.

(©NPK)