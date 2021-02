Oslo-regionen krev fleire vaksinar – FHI antydar svar neste veke

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) har gong på gong kravd at Oslo må få ein større del av koronavaksinane. Torsdag sende styret i Oslo-regionen – eit interkommunalt råd som omfattar 65 kommunar med 2,2 millionar innbyggjarar – brev til Stortinget for å be om hjelp.

Men svaret på om vaksinestrategien skal endrast eller ikkje kjem tidlegast neste veke, opplyser smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

– Vi ventar framleis på talgrunnlaget. Det vil ikkje vere klart denne veka i alle fall, seier han til NTB.

Tidkrevjande analyse

FHI analyserer heile tida smittesituasjonen i forhold til tilgang på vaksinar. Inn i datasystemet matar dei tal for smittetrykk i ulike område og ei rekkje andre faktorar for å finne svar på korleis vi kan utnytte vaksinedosane vi har, mest effektivt. Kva utbreiing dei nye virusmutasjonane får, speler òg inn.

Bukholm har forståing for at mange lurer på kvifor arbeidet tek tid.

– Talgrunnlaget må utarbeidast, kvalitetssikrast og gjerast på nytt igjen. Utrekningane tek dagar å få gjennomført. Det krev meir datakapasitet enn vi har på FHI, så vi har måtta ta i bruk Sigma-senteret på Blindern, seier smitteverndirektøren.

Aukande press

Folkehelseinstituttet er under sterkt press for å endre linje til såkalla geografisk skeivfordeling.

Høg befolkningstettleik og mobilitet gjer visse område særleg sårbare, og vaksinestrategien må ta omsyn til det, argumenterer dei 65 kommunane i Oslo-området i brevet til Stortinget.

– Vi har forståing for at folk stiller desse spørsmåla. Det er ikkje urimeleg når ein har vedvarande smitte over lang tid. Men vi må stelle oss til dette på ein fagleg og sakleg måte og gjere ei best mogleg vurdering, seier Bukholm.

Når FHI er ferdig med analysen sin, vil tilrådinga bli oversend Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringa vil ikkje overstyre FHIs tilråding, har helseminister Bent Høie (H) tidlegare uttalt. Men dersom FHI gjer endringar, kan regjeringa raskt gi tilslutninga si.

– Må tilpasse tiltak

Dei 65 kommunane bak brevet har samla seg om krava på tvers av partitilhøyrsel, skriv VG. Fleire av kommunane blir styrte av Høgre og Senterpartiet.

I brevet heiter det mellom anna at Oslo-regionen står i frontlinja av pandemien og har vore den hardast ramma regionen i Noreg. Stortinget må ta grep som sikrar at dei nasjonale verkemidla i pandemien svarer på behovet til Oslo-regionen, meiner kommunane.

Hovudpunkt i brevet er:

* Oslo-regionen har vore den hardast ramma regionen i landet.

* Rundt to av tre smitta og døde med kjend bustad er frå dette området.

* Regionen har vore underlagd meir omfattande og inngripande nedstenging enn resten av landet.

* Det ber om ytterlegare forsterkning av generelle kompensasjonsordningar for næringslivet.

* Strenge innreisereglar må gjelde til ein ser slutten av pandemien.

* Vaksinestrategien må ta omsyn til høg befolkningstettleik og mobilitet.

