Raudt vil kutte utsleppa med 60 prosent

Dermed overbyr Raudt klimamålet til regjeringa, som er 50–55 prosent kutt innan 2030.

Forslaget om å kutte utsleppa med 60 prosent, eller med om lag 30 millionar tonn CO2 frå dagens nivå, skal behandlast på Raudts landsmøte i mars.

Også SV og MDG har talfesta eit mål om kutt på 60 prosent innan 2030.

Klimaplan

Raudt har òg utarbeidd ein eigen klimaplan, som NTB har fått innsyn i.

Planen er eit svar på oppmodinga Arbeidarpartiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide kom med i Klassekampen 27. januar.

Der bad Eide partia på venstresida om bli samde om responsen på klimaplanen til regjeringa.

– Det er like greitt at opposisjonen no viser korleis ein ny politikk kan sjå ut etter valet, og dette er Raudts plan for ein rettferdig miljøpolitikk med utsleppskutt som monnar, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB.

Kraftige kutt i store sektorar som olje- og gassverksemd, fastlandsindustrien og transport kan ifølgje partiet få utsleppa ned med minst 84 millionar tonn CO2 innan 2030.

Progressiv CO2-avgift

Ei av nøttene til opposisjonen er motstanden i Senterpartiet mot å auke CO2-avgifta. Regjeringa går inn for å auke avgifta til 2.000 kroner, mellom ei tre- og firedobling frå i dag.

Eide trur likevel det kan bli stortingsfleirtal for dette utan Sp dersom Ap, SV, MDG og Raudt blir samde.

Frå Raudt får han ja til å auke CO2-avgifta. Men partiet vil ha ei progressiv ordning.

– Det må skje i samanheng med kompenserande progressive tiltak basert på økonomi, miljøbelastning og distriktsomsyn, slik at dette ikkje blir endå ein usosial avgift, heiter det i den nye klimaplanen.

Partiet vil òg føre tilbake inntektene frå auka CO2-avgift til dei med middels eller låg inntekt, differensiert mellom dei som bur i byar, der tilgangen til kollektivtransport er god, og folk busette i distrikta.

Nei til oljeleiting, ja til CCS

Eit anna hovudgrep i Raudts klimaplan er å seie nei til nye lisensar for oljeleiting og ikkje opne nye felt på norsk sokkel. Det vil bety utsleppskutt på 7,4 millionar tonn CO2 i året, har partiet rekna ut.

I 2019 stod olje- og gassutvinninga for nesten 28 prosent av dei norske utsleppa med rundt 13 millionar tonn CO2.

Raudt vil òg flytte pengar frå dyre motorvegprosjekt over på kollektivtransport, sikre elektrifiseringstiltak i industrien og finansiere karbonfangst og -lagring (CCS) på Klemetsrud. Regjeringa har hittil berre lova støtte til Norcems CCS-prosjekt i Breivik.

Forbod mot privatfly

I tillegg skal ei rekkje mindre tiltak både få ned utsleppa og redusere forskjellena. Blant desse er forbod mot privatfly, ei progressiv flyavgift, kutt i subsidiar på dyre elbilar og ei progressiv båtmotoravgift.

– No legg vi fram ei rekkje tiltak som viser at det er mogleg å ta klimagrep som er både kraftfulle og rettferdige. Desse tek vi med inn i Stortingets behandling av klimameldinga til regjeringa. Det er ikkje meint som ei uttømmande oversikt, men ein plan som viser ei tydeleg retning, seier Moxnes.

