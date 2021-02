Raymond Johansen vil ikkje bremse folkeveksten i Oslo

innenriks

– Det ville vore ei fallitterklæring om eg som byrådsleiar ikkje hadde omfamna alle som kjem hit. Oppgåva mi er å handtere veksten å gjere han til eit gode, ikkje stoppe han, seier han til Aftenposten.

Det seier han etter at Raudt-politikar og bystyremedlem i Stavanger, Mímir Kristjánsson, onsdag skreiv i ein kronikk i Aftenposten at «Oslo-folk har alt å tene på å halde Oslo passe stor».

Byrådsleiaren meiner Oslos stort sett taklar folkeveksten bra og ser ingen grunn til å trekkje i bremsen.

– Det kan ikkje vere ein føresetnad for distriktspolitikk om Oslos folketal skal stige eller gå ned, seier han.

Oslo hadde ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) 697.550 innbyggjarar ved utgangen av tredje kvartal, og kan allereie ha passert 700.000 innbyggjarar. Kor mange som faktisk budde i Oslo 1. januar 2021 blir klart når SSB publiserer oppdaterte befolkningstal 23. februar.

Søndag skreiv Aftenposten at innvandring har stått for over halvparten av folkeveksten i Oslo dei siste ti åra. Resten kjem av fødselsoverskot, altså fleire fødde enn døde.

Flyttestraumen innanlands har det siste tiåret vore litt større ut av hovudstaden enn inn, med eit netto innbyggjartap for Oslo på omkring 7.000 sidan 2010.

