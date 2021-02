Solberg frontar FNs berekraftsmål – men ville ikkje møte Stortinget

innenriks

– Det er ganske spesielt, seier saksordførar og leiar i Stortingets kontrollkomité Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Berekraftsmåla, som vart innført i 2015, har vore eit prestisjeprosjekt for regjeringa, og sjølv er Solberg ein av leiarane for FNs pådrivarkomité for dei 17 måla.

Men i november i fjor slakta Riksrevisjonen arbeidet til regjeringa med oppfølginga av berekraftsmåla. Blant tinga som Riksrevisjonen har sett fingeren på, er at oppfølginga ikkje har vore godt nok koordinert, og at Noreg har mangla ein heilskapleg plan for gjennomføring.

Heile 12 departement har ansvar for å følgje opp dei ulike berekraftsmåla.

Drøfta i Stortinget

Torsdag vart Riksrevisjonens rapport behandla i Stortinget. Frå dei folkevalde var det eit ønske at Solberg sjølv skulle svare på kritikken.

Men statsministeren sende i staden kommunalminister Nikolai Astrup (H). Hans departement tok over det koordinerande ansvaret for berekraftsmåla for eitt drygt år sidan.

– Riksrevisjonens rapport fell inn under det konstitusjonelle ansvaret mitt. Derfor bør det ikkje vere overraskande at det er eg som møter, seier Astrup til Aftenposten, som først omtalte saka.

– Merkeleg

Andersen synest likevel det er merkeleg at Solberg avslo å stille.

– Statsministeren er ein pådrivar for at andre land skal gjennomføre måla. Men regjeringa har enno ikkje lagt fram ein handlingsplan, seier han og peikar på at Solberg sjølv allereie i 2016 oppmoda alle land om å følgje opp berekraftsmåla gjennom å leggje konkrete planar.

– Nabolanda våre Sverige, Danmark og Finland leverte planane sine i 2017, seier Andersen.

Regjeringa har no varsla at det vil komme ein plan i form av ei melding til Stortinget denne våren.

– Det vi ser, er at når Riksrevisjonen byrjar å stille spørsmål, då byrjar det å skje noko, sa Andersen under debatten i Stortinget.

