Tono gjer nytt koronaunntak for digitale gudstenester

innenriks

Ifølgje Vårt Land har det vore protestar rundt kostnaden på 800 kroner for å strøyme ei gudsteneste og la ho liggje ute på nett i ei veke.

Men no blir det altså igjen gratis fram til 1. juni, sidan Tono igjen gir fritak for ordinær lisensiering i samband med digitale gudstenester som er ei direkte erstatning for ordinære, fysiske gudstenester.

– Verda er enno ikkje tilbake til normalen, og vi ser at dei digitale gudstenestene per no vanskeleg kan sjåast på som anna enn erstatningar for smittevernavlyste fysiske arrangement, seier kommunikasjonssjef Willy Martinsen i Tono i ei pressemelding.

Fritaket gjeld framføringsrettar ved direktesende gudstenester, men også synkroniseringsrettane når videoopptaka blir liggjande på nett i nokre dagar etter arrangementet.

(©NPK)