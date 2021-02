2.800 politioppdrag mot barnevernsbarn på eitt år

innenriks

Det viser ei undersøking gjort av Stavanger Aftenblad, som har fått innsyn i operasjonsloggane til dei tolv politidistrikta i landet i 2019.

Barnevernslova gir barnevernet høve til å be politi om bistand når det er «påkravt», medan politilova forpliktar politiet til å hjelpe barnevernet. Politidirektør Benedicte Bjørnland er overraska.

– Eg har ikkje nærare kunnskap rundt omfanget enn det som blir presentert. Men slik saka er opplyst, er dette noko vi ser alvorleg på, seier ho til Stavanger Aftenblad.

Politidirektøren varslar at Politidirektoratet no skal sjå nærare på samhandlinga mellom politi og barnevern. Men politidirektøren har ingen planar om at direktoratet sjølv skal føre statistikk over oppdraga for barnevernet.

– Nei, det maktar vi ikkje no i første omgang. Eg kunne ønskje meg det. Men loggføringssystemet vårt er gammalt, og samanstilling av informasjon krev ein betydeleg manuell jobb, seier ho.

Ved nesten kvart tredje politioppdrag kan det, ifølgje gjennomgangen, sjå ut til at politiet vart nytta «for sikkerheits skuld».

– Viss det skulle vere tilfelle, er det i strid med regelverket, seier politidirektør Bjørnland, som seier ho føreset at barnevernet «gjer samvitsfulle vurderingar» og berre tilkallar politiet «når det er strengt nødvendig».

