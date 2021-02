Bergen vil lempe litt på tiltaka, men ikkje sleppe heilt opp

innenriks

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) heldt ein pressekonferanse fredag formiddag der han bad regjeringa lempe noko på tiltaka for Bergen.

Mellom anna foreslår han at fritidsaktivitetar for barn og unge kan opne igjen, og at restaurantar kan opne, men at det framleis skal vere skjenkestopp.

Valhammer seier at kommunen har god oversikt over utbrotet av det britiske mutantviruset, men ikkje god nok kontroll på utbrotet av den sørafrikanske varianten

Førre helg vart det innført svært omfattande koronatiltak som følgje av utbrot med mutert virus. Desse tiltaka skulle etter planen vare til og med søndag 14. februar.

Det var regjeringa som innførte dei strengaste tiltaka i Bergen, Ulvik og Kvam, og dessutan tiltak i ti andre vestlandskommunar. Det er òg regjeringa som må oppheve eller lempe på tiltaka.

Dette tilrår byrådet:

– Med atterhald om at regjeringa er samd med oss, så blir det framleis svært strengt i Bergen éi veke til. Men vi tilrår regjeringa å opne litt opp, sånn at det blir lov til litt meir, spesielt for barn og unge, sa Valhammer.

Han sa byrådet i Bergen tilrår følgjande lettar:

* Bibliotek kan opne.

* Restaurantar og serveringsstader kan opne, men det blir framleis skjenkestopp.

* Nokre fleire butikkar kan opne.

* Toppidretten kan trene igjen.

* Det blir opp opna for organiserte fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år.

* Vidaregåande skular vil ikkje vere stengt, men gå over til raudt nivå.

* Skulesymjing opnar.

* Grunnskular og barnehagar går over til gult nivå.

– Må halde ut ei stund til

– Vi håpar desse tiltaka vil gjere kvardagen lettare for nokre, samtidig som vi beheld kontrollen på utbrota, får den nødvendige oversikta og hindrar ukontrollerte utbrot av mutantvirusa, sa byrådsleiaren.

– Vi må halde ut ei stund til før det blir betre og før vi kan sleppe endå meir opp.

Regjeringa kjem mest sannsynleg med si avgjerd i løpet av fredagen.

