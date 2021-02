Bondelaget kritisk til klimaplanen til regjeringa

innenriks

Leiaren i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, seier til Nationen at han håpar opposisjonspartia finn saman om å halde kjøttkutt utanfor klimapolitikken.

– Hovudstrategien må framleis vere klimagasskutt gjennom ein forbetra, norsk matproduksjon. Ikkje ein redusert norsk matproduksjon. Berre på den måten kombinerer vi omsynet til sjølvforsyning, arbeidsplassar og målet om eit levande landbruk over heile landet, seier Bartnes.

Om regjeringa skal sikre seg fleirtal for klimaplanen, må dei få med seg eitt eller fleire av opposisjonspartia.

Frps Jon Georg Dale uttalte nyleg til Nationen at han ønskte å få med seg Arbeidarpartiet på å stenge døra for eit eventuelt kutt i kjøttkonsumet og produksjonen. Aps Åsmund Aukrust har sagt at kjøttkutt ikkje er aktuelt for Ap.

– Å kutte norsk kjøttproduksjon vil truleg berre flytte utsleppa, og er derfor ikkje aktuelt, sa Aukrust.

