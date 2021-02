Forsterka koronatiltak på Vestlandet blir vidareførte, men blir noko lempa på

innenriks

– Smittesituasjonen er framleis uoversiktleg, og det oppstår stadig tilfelle av dei meir smittsame virusvariantane. Tiltaka i vestlandskommunane som skal avgrense smittespreiinga, blir derfor vidareført i stor grad, med det blir gjort enkelte lettar, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ulvik beheld det strengaste nivået (A). Her blir situasjonen framleis omtalt som ustabil og i utvikling.

Austrheim omfatta

Eidfjord og Voss held fram med gjeldande tiltak (nivå B) til situasjonen er meir avklart. Begge kommunane viser til at situasjonen no er så uviss at det er mest formålstenleg å halde fram med gjeldande tiltak.

Bergen og Kvam skal ha nivå C. I Bergen er smittetala stabile eller nedgåande, men kommunen meiner framleis at det er ein delvis uavklart situasjon. Kvam har rapportert om eit utbrot knytt til utbrotet i Ulvik.

Alver, Askøy, Austrheim, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal og Øygarden skal ha nivå D. Austrheim har tidlegare ikkje vore omfatta av dei nasjonale forsterka tiltaka, men har bede om å bli det.

Bergen ønskte fritidsaktivitetar

Tiltaka gjeld frå måndag 15. til måndag 22. februar.

Dei svært omfattande koronatiltaka i 15 kommunar vart innførte førre helg som følgje av utbrot av mutert virus. Tiltaka skulle i utgangspunktet vare til og med søndag 14. februar.

Byrådsleiar Roger Valhammer (Ap) i Bergen heldt fredag formiddag ein pressekonferanse der han bad regjeringa lempe noko på tiltaka for Bergen. Mellom anna ønskte han at fritidsaktivitetar for barn og unge kunne opne igjen, at grunnskular og barnehagar skulle over til gult nivå og at restaurantar kan opne, men at det framleis skal vere skjenkestopp.

