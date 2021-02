Ingen smitta bebuarar på nokon av Oslos 38 sjukeheimar

innenriks

Vaksinasjonen på sjukeheimane har gått som planlagt. Før veka er omme, får vaksinen full effekt på dei siste fire sjukeheimane, opplyser etaten.

Samtidig startar no vaksinasjonen av kritisk helsepersonell på sjukeheimane, og etaten får neste veke 366 dosar til dette formålet.

Bydelane i Groruddalen har over tid hatt det største smittetrykket, og derfor vil desse dosane bli brukte på helsepersonell på fire sjukeheimar i Groruddalen.

– Vi opplevde eit stort smittepress inn mot sjukeheimane frå årsskiftet og utover i januar. I slutten av januar hadde vi meir smitte enn på noko tidspunkt tidlegare i pandemien, seier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han trekker fram at det er utført godt arbeid på sjukeheimane, og per i dag er det ingen smitta bebuarar etter at 29 bebuarar er friskmelde dei siste to vekene.

– Det er no viktig å unngå at uvaksinerte bebuarar og medarbeidarar blir smitta, seier Jagmann.

Denne veka vart det opna meir opp for besøk for bebuarar som er fullvaksinerte. Frå tysdag neste veke blir det opna for at mellom anna frisørar og fotterapeutar igjen kan tilby tenestene sine på sjukeheimane.