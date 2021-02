KrF og Venstre ønskjer å endre lova så asylbarn ikkje kan «straffast for feila til foreldra»

innenriks

No vil regjeringa opne for å bruke alternativ straff ved grove brot på utlendingslova, dersom utvising rammar barn uforholdsmessig hardt.

– Asylpolitikk er veldig viktig for KrF og Venstre. At barns beste skal vege tyngre i utlendingssaker har vore ei hovudprioritet for oss i regjering, seier KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leiar Guri Melby til avisa.

Det blir no foreslått at familiar i staden skal måtte vente inntil tre år lengre på permanent opphaldsløyve.

– Det er eit gjentakande problem at rettane til barn ikkje blir godt nok varetekne i utlendingssaker. Redd barna er derfor svært glade for at KrF og Venstre no varslar lovendringar for å sikre at barn ikkje «blir straffa for feila til foreldra», seier seksjonsleiar Thale Skybak i Redd barnas til NTB.

