Lågare vekst i talet på uføretrygda i fjor

innenriks

Samtidig var òg avgangen av mottakarar av uføretrygd høgare i 2020 enn åra før, slik at det totalt var ein vesentleg lågare vekst i talet på uføretrygda i 2020.

– Som følgje av regelendringar under koronapandemien har færre personar gått frå arbeidsavklaringspengar til uføretrygd. Det har bidrege til at både talet på personar som får uføretrygd og prosentdelen vart lågare i 2020 enn vi antok for eitt år sidan. Vi antek at dette er ein mellombels effekt, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Talet på personar som fekk uføretrygd per desember 2020, var 357.600. Det er oppgang på 5.400 mottakarar viss ein samanliknar med same tidspunkt i 2019. Delen uføretrygda i prosent av befolkninga var på 10,4 prosent per desember 2020. Det var ein auke på 0,1 prosentpoeng på eitt år.

Ifølgje prognosane til Nav vil det vere 378.200 mottakarar av uføretrygd ved utgangen av 2022. Det betyr ein auke på 2 prosent i 2021 og 3,7 prosent i 2022.

Flest uføretrygda – målt i prosent av befolkninga – finn ein i Agder (14,1 prosent), Nordland (13,8 prosent) og Innlandet (13,7 prosent), medan det er lågast del uføretrygda i Oslo (6,2 prosent), Vestland (8,7 prosent) og Rogaland (8,8 prosent).

– Fylke med høg prosentdel eldre har òg høg prosentdel uføre. Yngre befolkning og ein meir fleksibel arbeidsmarknad i hovudstadsregionen er med på å trekkje prosentdelen som får uføretrygd, ned. Lokale variasjonar i helse- og utdanningsnivå har òg innverknad på kor mange som får uføretrygd, seier Holte.

