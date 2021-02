Perspektivmeldinga spår budsjettknipe

innenriks

– Vi har det beste utgangspunktet i verda for å handtere omstillinga og handtere utfordringane. Men vi er nøydde til å ha tydelege strategiar for å få det til, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han legg no fram Perspektivmeldingen 2021, der regjeringa ser inn i den økonomiske spåkula for dei kommande tiåra.

Og meldinga viser at Noreg har betydelege utfordringar i vente.

Udekt finansieringsbehov

«I årene framover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer, vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.»

Slik byrjar stortingsmeldinga, som er 308 sider lang.

Over tid vil inntektene frå olje- og gassverksemda minke, og oljefondet vil snu frå å vekse raskare til å vekse saktare enn resten av økonomien, blir det åtvara vidare.

Saman med lågare vekst i skatteinntektene framover og auka utgifter til pensjonar, helse og omsorg, bidreg dette til at handlingsrommet i budsjetta blir trongare.

«Om få år vil statens utgifter øke raskere enn inntektene, og fram mot 2060 vil det ifølge fremskrivninger i denne meldingen være et udekket finansieringsbehov over statsbudsjettet på om lag 5 mrd. kroner årlig», står det i meldinga.

Svekt inntektsvekst

Veksten i skatteinntektene ligg an til å minke. I førre tiår voks skatteinntektene til staten med 18 milliardar kroner i året i snitt.

I perioden frå 2023 til 2030 blir skatteinntektene derimot venta å vekse med berre 10 milliardar kroner i året.

Samtidig vil oljefondet etter all sannsyn vekse langsamare enn før, og etter kvart vil det vekse saktare enn fastlandsøkonomien. Regjeringa anslår at bruken av oljepengar kan auke med 3–6 milliardar kroner i året i snitt fram mot 2030, mot ein auke på 12 milliardar kroner i året i snitt i perioden frå 2001 til 2019.

I motsett ende aukar utgiftene, både på grunn av aukande pensjonsutgifter og på grunn av budsjettsatsingar som langtidsplanen for Forsvaret og Nasjonal transportplan.

Denne utviklinga vil etter kvart skape ein ubalanse i budsjetta, blir det åtvara om:

«Etter hvert vil det oppstå et økende inndekningsbehov. Det betyr at inntektene må økes eller utgiftene reduseres. Med de forutsetningene som er lagt inn i basisforløpet i denne meldingen, må statens utgifter kuttes eller skattene økes tilsvarende 5,6 pst. av fastlands-BNP fram mot 2060», blir det fastslått i meldinga.

Det svarer til ei årleg innstramming på nær 5 milliardar kroner.

Klimamål

I meldinga blir det òg framheva klimakutt og omstillinga til eit grønare samfunn som ei hovudutfordring framover.

Olje og gass vil gradvis miste betydninga si som vekstmotor for norsk økonomi, og fram mot 2050 blir det venta at olje- og gassproduksjonen i Noreg vil bli meir enn halvert frå dagens nivå.

Under koronakrisa har òg klimautsleppa falle. Men dette er ikkje nødvendigvis ein varig trend: «Når økonomien tar seg opp igjen, vil utslippene trolig gradvis øke mot tidligere nivåer».

I meldinga blir prising av utslepp framheva som hovudgrepet for å sørgje for at utsleppa går ned i åra som kjem.

