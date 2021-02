231.862 nordmenn har fått første dose av koronavaksinen

innenriks

Førebels har Folkehelseinstituttet (FHI) registrert at 8.401 personar fekk dose éin over helga, og 3.541 personar fekk dose to.

Flest har fått første dose i Viken (49.646) og Oslo (29.203). Færrast av dose ein er sett i Troms og Finnmark (10.090) og Møre og Romsdal (11.007). Flest personar har vorte gitt dose to i fylka Viken (14.611) og Oslo (9.938).

Den første koronavaksinen i Noreg vart sett den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar vart den første dosen av Moderna-vaksinen sett.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

(©NPK)