Borten Moe i oljehøyring: – Ingen ukultur

innenriks

– Eg har ingen grunn til å tru at det er ein ukultur i Olje- og energidepartementet eller i Oljedirektoratet.

Det sa nestleiar i Senterpartiet og tidlegare olje- og energiminister Ola Borten Moe under kontrollhøyringa i Stortinget måndag om prosessen i 2013 der Barentshavet søraust vart opna for oljeleiting.

Der forsvarte han med nebb og klør tilrådinga om å opne området.

Delte ikkje tal

Bakteppet for høyringa er klimasøksmålet som gjekk for Høgsterett i fjor haust.

Der dukka det opp ukjende utrekningar frå Oljedirektoratet som viste at petroleumsverksemda i Barentshavet søraust kunne bli ulønnsam. Men tala vart aldri delte med dei folkevalde, som i 2013 samrøystes vedtok å opne området for oljeleiting.

Leiinga i Oljedirektoratet vedgjekk i høyringa at saksbehandlinga var uvanleg, men understreka samtidig at det var dei moglege oppsidene ved ei opning ein var ute etter.

– Fekk god informasjon

Borten Moe peikte for sin del på at formålet med opninga var nettopp å finne ut kva ressursar som kunne liggje gøymt på havbotnen.

Den tidlegare statsråden meiner Stortinget fekk all relevant informasjon.

– Verdiutrekningar har avgrensa verdi fordi variablane er ukjende. Heile poenget med å opne eit område er jo å finne ut kva verdiar som ligg der, påpeika han.

Derfor er alle slike verdivurderingar plaga med stor uvisse, peikte Borten Moe på.

– Dette veit regjeringa, det veit departementet, og det veit Stortinget, slo han fast.

Borten Moe risikerer likevel ei ripe i lakken dersom kontrollkomiteen konkluderer med at opplysningsplikta i Stortinget vart broten.

Varsel om ukultur

Det var den profilerte oljevarslaren og tidlegare ressursdirektøren i Oljedirektoratet Rolf Wiborg som opna kontrollhøyringa.

Ifølgje han har det vore ein «ukultur» i departementet med systematisk siling av informasjonen som blir gitt til politikarane.

– Nokre gonger skjedde redigering, eller filtrering, som eg har kalla det, eit godt stykke ned i systemet. Sjefane over var ikkje fullstendig klar over kva som skjedde. Og nokre gonger skjedde det langt oppe, sa Wiborg.

Men også Wiborg stod fast på at det var riktig å opne Barentshavet søraust for petroleumsverksemd.

Møtte oljeveggen

Også tidlegare Sp-leiar Åslaug Haga, som var olje- og energiminister i 2007 og 2008, var kalla inn.

Ho kom inn i jobben med eit mål om å løfte fram ny fornybar energi. Men dette opplevde ho at dei tilsette i departementet hadde «tynn» kompetanse på.

I staden var det eit «jerntriangel» mellom Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og Statsministerens kontor, der det var olje og gass som gjaldt, fortalde ho.

– Det var ikkje eit miljø som la til rette for at det skulle inn noka nytenking. Og det var frustrerande. Du følte liksom at du møtte oljeveggen, sa ho.

«Oppsiktsvekkjande»

SVs Freddy André Øvstegård meiner det var oppsiktsvekkjande opplysningar som kom fram i høyringa.

Han står fast på at det var eit feiltrinn å utelate lønnsemdsutrekningane i 2013.

– Saka hadde vorte betre opplyst om ein hadde med dei nyare, meir komplette utrekningane.

Saksordførar Terje Breivik (V) meiner for sin del at det er for tidleg å konkludere.

– Men vi har no fått eit betre avgjerdsgrunnlag for å vurdere om vi som kontroll- og konstitusjonskomite meiner Stortinget fekk nok informasjon, seier Breivik til NTB.

(©NPK)