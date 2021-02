Ein av tre i dårlegare form etter koronautbrotet

innenriks

Tala kjem fram i Norsk koronamonitor frå Opinion.

Meir enn kvar tredje nordmann (36 prosent) oppgir at dei er i dårlegare fysisk form så langt i år. 12 prosent seier at dei har fått betre fysisk form, medan omtrent annankvar nordmann (52 prosent) seier at forma er uendra.

Delen som opplyser å ha fått dårlegare fysisk form, ligg så langt i år 9 prosentpoeng over gjennomsnittet for pandemien.

– På slutten av fjoråret fekk folk flest stadig dårlegare fysisk form. Dette har forverra seg ytterlegare så langt i år, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Nesten tre av fire nordmenn (73 prosent) har trena innandørs eller utandørs den siste veka, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller liknande. Dette er omtrent det same som gjennomsnittet for pandemien, men er 4 prosentpoeng lågare enn etter nedstenginga i mars i fjor.

45.500 nordmenn har svart i undersøkinga.

