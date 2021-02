FHI har gitt råd til regjeringa om å opne opp meir på universitet

innenriks

I ein debatt i Dagsnytt 18 på NRK måndag om opning av lesesalar sa Forland at dei er klare for å gi råd om at det er på tide å opne opp litt på universitet og høgskular.

– Vi har henta inn nok informasjon no, så vi har gitt råd no i dag til departementet om at vi trur det er på tide å kunne opne opp meir, sa Forland.

Det har vore meir utbreidd smitte blant unge vaksne enn andre aldersgrupper. Rådet frå FHI kjem etter at smittetala har gått jamt nedover, også blant unge vaksne.

– Vi finn det derfor rett og rimeleg at det er forholdsmessig å opne varsamt opp igjen, slik at folk kan vere meir til stades og få undervisning på campus og også kunne ha dette i mindre grupper, sa Forland.

Mange lesesalar på universitet og høgskular har måtta halde stengt, medan mellom anna bibliotek har opna igjen. Dette sjølv om ingen personar har vorte smitta på til dømes lesesalar ved Universitetet i Oslos lesesalar under pandemien.

Formålet med tiltaka har vore å avgrense mobilitet og unngå samlingar av folk. Tidlegare lettar har vore grunngitte med mellom anna med omsyn til barn og unge.

