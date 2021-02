Fleire dødsulykker på norske næringsfartøy i fjor

innenriks

Av dei 13 dødsulykkene var det åtte sjøfolk som mista livet på norske skip, medan fem personar omkom på utanlandske fartøy i norsk farvatn eller i ulykker som involverer norske skip, opplyser Sjøfartsdirektoratet i ei pressemelding.

Tre personar døydde som følgje av støyt/klemskadar, og tre døde som følgje av kollisjon. To personar fall på sjøen og omkom. Også brann, forgifting og fall om bord er blant dødsårsakene.

– Dette er noko vi tek på største alvor, og vi vil no sjå nærare på dei ulike ulykkene for å sjå kva som kan gjerast for å unngå slike ulykker, seier sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Det er registrert åtte omkomne på fiskefartøy og fem omkomne på lasteskip. Det er ikkje registrert nokon omkomne på passasjerskip i 2020.

Talet på ulykker på næringsfartøy auka generelt, men dei fleste var av mindre alvorleg karakter. Totalt registrerte Sjøfartsdirektoratet 524 ulykker på næringsfartøy i 2020.

