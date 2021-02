Kunnskapshol hos vaksne skal tettast – regjeringa deler ut 166 millionar

innenriks

Ordninga skal dekkje behovet for 8.000 vaksne og blir forvalta av Kompetanse Noreg. Pengane går til 856 kurs og det er verksemder i Viken, Oslo og Trøndelag som får mest i støtte.

– Over 400 000 vaksne i Noreg har svake grunnleggjande evner i lesing. Endå fleire i rekning og IKT. Når arbeidslivet stiller strengare krav til kompetanse så må vi sørgje for at endå fleire får den opplæringa dei treng for å kunne stå i jobb, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

