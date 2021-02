Lågaste straumpris på 18 år i fjor

innenriks

Det er vel neppe noka særleg trøyst for nordmenn som hutrar og sprengjer straumbudsjettet i desse dagar, men i fjor var faktisk straumprisen på sitt lågaste sidan 2002, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den gjennomsnittlege straumprisen for hushalda, utanom avgifter og nettleige, var nemleg 20,7 øre per kilowattime (kWh) i 2020. Det er heile 57 prosent lågare enn året før.

Til samanlikning var straumprisen første veke i februar i år oppe i 80 øre per kilowattime, utan avgifter og nettleige.

Årsaka er rekordmykje snø i fjella vinteren 2019/2020 og svært sterk hydrologisk balanse gjennom året. Den hydrologiske balansen er summen av den anslåtte energimengda av snø, mark- og grunnvatn og fyllingsnivået i vassmagasina i landet.

Den totale straumprisen for hushald, som består av både kraftpris, nettleige og avgifter, var i gjennomsnitt 80,3 øre/kWh i 2020, som er 31 prosent lågare enn i 2019.

Tala frå SSB viser òg at det i 2020 lønte seg overlegent best å betale spotpris for straumen framfor variable prisavtalar eller eldre fastprisavtalar. For spotprisavtalar var prisen heilt nede i 17,8 øre/kWh, medan dei med variable avtalar i gjennomsnitt betalte 30,4 øre/kWh. Gjennomsnittet for dei med eldre fastprisavtalar var heile 35,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleige.

Men, heldigvis, så er det veldig få hushald som framleis har slike dyre fastprisavtalar.

