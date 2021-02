Mann dømd til 18 dagars fengsel etter påkøyring med elsparkesykkel

innenriks

Påkøyringa skjedde i Bygdøy allé i Oslo i september. Mannen erkjende straffskuld i retten.

– Det er ikkje tvil om at køyringa til tiltalte var eit klart avvik frå forsvarleg framferd i trafikken, skriv tingrettsdommar Ole Kristen Øverberg.

Forsvarar: Streng dom

Det er førebels ikkje teke stilling til om dommen blir anka, sidan dei nettopp har fått dommen, opplyser forsvararen til mannen, advokat Jan Kildahl, til NTB.

– Dommen er veldig streng. Og han likestiller nærast farepotensialet med å bruke elsparkesykkel med det å køyre bil, seier Kildahl.

– Domfelte får alt ansvar sjølv om ein stor del av årsaka er knytt til at fornærma gjekk på raudt lys. Sjølv om han har ønskt å ta ansvar og i alt vesentleg erkjent straffskuld, opplever vi at han får veldig mykje ansvar i denne saka, seier Kildahl etter at dommen fall.

Vart sjukmeldt

Mannen og fornærma, ei kvinne i slutten av 60-åra, har inngått eit rettsforlik om oppreising og erstatning for lidd tap. Kvinna vart sjukmeld etter hendinga.

I retten anslo mannen farten til å vere 27–28 km/t, men han meiner det òg kan stemme at han var så høg som 34,2 km/t.

Statens vegvesen har kontrollmålt den høgste farten til elsparkesykkelen til 48,2 km/t. Ifølgje dommen har domfelte samtykt til at elsparkesykkelen blir inndregen.

Mannen må avleggje full ny førarprøve for å få tilbake førarkortet.

Sjølv om domfelte er kalla inn til forkynning av dommen i Oslo tinghus tysdag, vart dommen offentleggjort måndag.