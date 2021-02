Nedgang i talet på melde lovbrot i fjor

innenriks

Særleg for vinningslovbrot har det vore færre meldingar, og spesielt tjuveri av person på offentleg stad, som er redusert med 42 prosent samanlikna med året før. Nedgangen blir forklart med smitteverntiltak og at folk har halde seg meir heime enn vanleg.

For vald og seksuallovbrot er det òg markant nedgang med 7 prosent, men det har likevel vore 1,9 prosent fleire meldingar for seksuallovbrot åleine. Talet på saker som omhandlar seksuell omgang med barn under 14 og under 16 år, har begge auka markant samanlikna med 2019.

Førebelse tual viser òg at det er registrert 891 straffesaker knytte til covid-19, og 550 er knytte til brot på spesialforskriftene som er innført.

