Norwegian kan få forlengt konkursvern i Irland

Norwegian kjempar mot fleire kreditorar i Irland som har stilt seg kritiske til det raske tempoet i arbeidet med å redde det frå konkurs.

Måndag varsla ein representant for den irske rekonstruktøren Kieran Wallace at dei vil be Høgsterett i Dublin om å forlengje konkursvernet med ytterlegare 50 dagar frå den 25. februar, utløpsdatoen for det opphavlege vernet, skriv Irish Times.

Dette vil bety at Norwegian vil få ein periode på 150 dagar der dei blir verna frå kravet frå kreditorane.

Norwegian jobbar på spreng med å bli samde med kreditorane medan dei står under vern. Under rettsmøtet måndag sa juristen til selskapet Brian Kennedy at ein rettsleg prosess heilt ut mot seint i april kan føre til at likviditeten til Norwegian igjen blir kritisk, skriv Dagens Næringsliv.

Kennedy tok derfor til orde for at det blir oppnådd semje med dei største kreditorane denne veka.

Måndag kunngjorde Norwegian òg at dei ville utsetje framlegginga av resultatet for fjerde kvartal til den 26. februar, fortel E24. Den opphavlege datoen for kvartalsframlegginga var 18. februar.

Den 25. februar, dagen før resultatframlegginga, vil det derimot òg haldast eit nytt kreditormøte mellom Norwegian, fire irske dotterselskap og kreditorar i Dublin.

