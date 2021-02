Oslo-ordførar vil ha gjennomgang av regelverket for kommunale bustader

innenriks

– Eg synest vi må gå gjennom heile regelverket for kommunale bustader, mellom anna med sikte på å betre ta vare på behova til småbarnsfamiliar, seier Borgen til Avisa Oslo.

Ein familie på sju vart førre veke kasta ut av den kommunale leilegheita som dei har budd i dei siste ti åra. Bakgrunnen er at familiefaren har tent 15.000 kroner meir enn grensa for å ha rett på slik bustad.

No meiner ordføraren at det er avgjerande å få alle fakta på bordet, og viser til at byrådet vil kalle inn til eit møte for å innføre politikarane i detaljane i saka før bystyremøtet onsdag.

Avisa har tidlegare snakka med bydelsdirektør i Gamle Oslo, Tore Olsen Pran, om saka. Då presiserte han at det er gjort ei heilskapleg vurdering av situasjonen for familien.

– Vi har vurdert det slik at familien ikkje tilfredsstiller krava til kommunal bustad. Dersom vi gir bustad til nokon som ikkje tilfredsstiller krava, er det nokon som har større behov for kommunal bustad som ikkje får, seier Pran.

(©NPK)