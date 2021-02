Politietterforskinga av barnedødsfall i Syria går mot slutten

innenriks

Opplysningane om at det norske barnet mista livet etter å ha vorte utsett for vald frå ein norsk framandkrigar i Syria, har dei siste månadene vorte etterforska av norsk politi. Dette skjedde etter at den 30-årige kvinna som no er tiltalt for å ha delteke i IS, i avhøyr forklarte seg om dødsfallet etter at ho vart henta ut frå al-Hol-leiren og returnert til Noreg i fjor.

Til VG opplyser politiadvokat Cecilie Gulnes måndag at etterforskinga nærmar seg slutten. Saka vil bli lagd bort sidan den antekne gjerningsmannen er død.

– Dette var eit lite barn frå Noreg. Av omsyn til barnet, måtte vi prøve å finne ut kva som skjedde, seier Gulnes til NTB.

Barnet vart teke med av mora frå Noreg til Syria der det døydde i 2014, halvtanna år gammalt.

Ingen andre

Kvinna som må møte i retten 1. mars, reiste til Syria der ho var gift med tre IS-krigarar. Det var medan ho var gift med den første mannen, som den eine av to koner til ein norsk framandkrigar, at barnet til den andre kona døydde. Til avhøyrarar i Noreg har 30-åringen forklart at barnet døydde etter å ha vorte utsette for vald frå den no avdøde framandkrigaren.

Dette har politiet prøvd å få bevist gjennom vidare etterforsking. Mora til barnet er så langt politiet veit, framleis i Syria og har ikkje late seg avhøyre i saka.

Cecilie Gulnes seier det ikkje har komme opplysningar om at andre kan ha gjort seg medskyldige i det som skjedde.

– Det er utfordrande når vi skal etterforske noko som har skjedd i Syria, og har så lite informasjon. Vi har ingen dødsattest eller obduksjonsrapport, så det er ope kva som skjedde, seier ho.

Blir tema i retten

– Barnet døydde og hadde vorte utsett for noko straffbart, men kva dødsårsaka er kan vi ikkje seie. Den mistenkte norske framandkrigaren har ikkje vore sikta for noko under etterforskinga. Til det har vi hatt for få opplysningar, seier politiadvokaten vidare.

Forsvararen til den 30 år gamle kvinna, advokat Nils Christian Nordhus, seier til VG at historia om den døde guten er relevant for saka. Ho hevdar ho vart halden i Syria mot sin vilje, og kom tilbake til Noreg i fjor etter å ha vorte redda ut av al-Hol-leiren.

– Det er ei hending vi meiner er relevant, og som det er viktig å få belyst i retten, seier Nordhus.

