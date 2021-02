SV og Frp vil tvinge gjennom forbod mot barn på sjukeheim

innenriks

Stortinget vedtok for tre år sidan at barn og unge ikkje skal busetjast på sjukeheim for eldre mot sitt eige ønske eller ønsket til familien. Men ei lovendring mot endringa har late vente på seg.

SV og Frp meiner at regjeringa trenerer prosessen. Partia vil fremje eit direkte lovforslag og dermed køyre over regjeringa, fortel VG.

Å tvinge gjennom lovendring på denne måten er utradisjonelt, då lovendringar normalt kjem frå regjeringa før dei blir vedtekne av Stortinget.

– Eg vil åtvare mot ein praksis der Stortinget fremjar direkte lovforslag utan at dette har vore greidd ut eller høyrt gjennom ein høyringsrunde, slik praksis er for alle lovforslag, skriv statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Men SV og Frp meiner tilliten til regjeringa er tynnsliten i denne saka. Dei fekk med seg eit fleirtal i Stortinget i haust, men regjeringspartia stemde mot.

– Derfor stoler vi ikkje på at regjeringa vil greie ut og gjennomføre forbodet, seier helsepolitikar og stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson (SV).

Det er ikkje kjent kor mange barn og unge som bur på sjukeheim mellombels. Ifylgje tal frå Helsedirektoratet er det registrert at ni barn under 18 år bur på sjukeheim.

