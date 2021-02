Sjukepleiarforbundet provosert over lønnstal for koronaåret 2020

innenriks

Det kjem fram i den førebelse rapporten til Det tekniske berekningsutvalet for inntektsoppgjera (TBU), som vart lagt fram måndag.

Den viser at medan ramma for frontfaget i oppgjeret vart berekna til 1,7 prosent, så har fleire bransjar i privat sektor hatt ei langt betre lønnsutvikling: Både varehandelen og finansnæringa enda med ein lønnsvekst på over 3 prosent og tilsette i industrien på over 2 prosent.

– Usolidarisk, uansvarleg og uforståeleg, seier forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet.

Forbundet kravde i oppgjeret i fjor eit ekstra løft for den store innsatsen til sjukepleiarane under koronapandemien, men møtte lita forståing for det blant partane i frontfaget som mante til måtehald.

– Medlemmene våre opplever det uforståeleg i lys av dei belastningane dei har stått i det siste året, seier Larsen om fasiten for fjorårets lønnsoppgjer.

– Frontfaget fungerer ikkje

I staten enda årets oppgjer på 1,8 prosent, medan tala frå kommunesektoren enno ikkje er klar. Ifølgje Larsen vart likevel ramma på 1,7 prosent frå frontfagsoppgjeret så godt som «eit diktat» i oppgjera i offentleg sektor i fjor.

– Dermed har arbeidsgivarane vi har møtt i forhandlingar, ikkje hatt den moglegheita dei har trunge til å sikre bemanninga gjennom konkurransedyktige lønnsoppgjer for verksemdene sine, seier ho.

Larsen meiner tala viser at praktiseringa av frontfaget ikkje fungerer for Sjukepleiarforbundets grupper.

– Den norske modellen kviler på trepartssamarbeidet. No krev vi at statsministeren kjem på banen for å rydde opp, seier Larsen.

Unio-leiar Ragnhild Lied er òg provosert over tala.

– Når ikkje dei som set ramma for frontfaget følgjer opp ramma i praksis, blir vi provoserte. Det må føre til at medlemmene våre i offentleg sektor blir prioriterte i årets lønnsoppgjer, seier Lied.

Sjukepleiarforbundet er eitt av forbunda i Unio.

TBU-leiar: Svingar begge veg

Leiar av TBU, SSB-direktør Geir Axelsen, seier det kvart einaste år vil vere ein forskjell mellom den endelege lønnsveksten i ulike næringar og ramma som vart forhandla fram i frontfaget.

– Det er ikkje uvanleg, og det vil gå begge vegar, seier Axelsen til NTB.

Han peikar på at det i 2019 var offentleg sektor som enda med ein høgare lønnsvekst enn ramma. Den gongen fekk industriarbeidarar 3,1 prosent lønnsvekst, medan offentleg sektor enda på 3,5 prosent.

Axelsen seier det er fleire forhold som påverkar dei endelege lønnstala, mellom anna strukturendringar internt i ein bransje. Han peikar på at mange lågtlønte i ulike bransjar har vorte arbeidsledige, noko som automatisk har auka gjennomsnittslønna i desse bransjane.

– Er det slike effektar som først og fremst har gitt den auka lønnsveksten i industrien, varehandelen og finansnæringa i fjor?

– Det veit vi ikkje enno. Sidan 2020 var eit dramatisk år i arbeidsmarknaden og næringslivet, så må vi ta eit større atterhald om tala, men vi håpar å ha meir informasjon om dette til den endelege rapporten i mars, seier Axelsen.

Han seier veksten i varehandelen delvis kan forklarast med at det vart utbetalt ein del bonusar i næringa i fjor, noko TBU har anslått til å forklare 1 prosentpoeng av veksten innanfor dette området.

Jekkar ned prisveksten

TBU anslår ein prisvekst på 2,6 i år. Det er godt under anslaget til regjeringa på 3,5 prosent i nasjonalbudsjettet i fjor haust, og kan gjere det enklare å møte kravet frå arbeidstakarorganisasjonane om å sikre kjøpekrafta i årets oppgjer, som startar 15. mars.

I prognosane til regjeringa vart det anslått ein reallønnsnedgang i år for første gong sidan 2016.

Rapporten frå TBU er ein viktig premiss føre årets lønnsoppgjer, og sørgjer for at partane har likt talgrunnlag og ein mest mogleg felles forståing av situasjonen i norsk økonomi før oppgjeret startar.