Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Det kraftige fallet i Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker Solutions kom etter at selskapet la fram skuffande kvartalstal måndag morgon, skriv Dagens Næringsliv.

Selskapet var òg blant dei mest omsette aksjane. Samtidig steig John Fredriksens Seadrill med nesten 16 prosent. Selskapet er i rekonstruksjonsforhandlingar i USA for tida.

Equinor var den mest omsette aksjen og steig med 2,7 prosent.

Energisektoren auka mest med 2,4 prosent, og shippingsektoren drog òg opp med 1,9 prosent, medan sjømatsektoren fall med 0,7 prosent.

Oljeprisen låg ved stengjetida til børsen på 63,34 dollar for eit fat nordsjøolje, noko som er ein oppgang på litt over 1 prosent for dagen.

På dei tonegivande europeiske børsane var det òg oppgang måndag. Rett før stengjetid var FTSE 100-indeksen i London opp 2,5 prosent, CAC 40-indeksen i Paris hadde stige med 1,6 prosent, medan DAX 30-indeksen i Frankfurt hadde ein svakare oppgang med 0,4 prosent.

(©NPK)