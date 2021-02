Tilsette i heimetenesta i Bergen testa positivt for sørafrikansk virusmutasjon

innenriks

Den tilsette skal ha brukt munnbind under utføringa av arbeidet sitt, opplyste helsebyråd Beate Husa på ein pressekonferanse måndag.

– Det blir jobba med å få oversikt over situasjonen gjennom smittesporing, testing og karantene, sa ho.

Ein tenestemottakar og ein tilsett har testa positivt for covid-19 ved bruk av hurtigtest. Desse prøvene er sende til sekvensering.

– Prøvene til dei to er sende til vidare analysar for muterte virus. Det er grunn til å tru at dette òg er den sørafrikanske mutanten, seier Husa til NRK.

– 50 personar er sette i karantene i samband med situasjonen, og vi jobbar med å finne eit samband mellom personen som er smitta og utbrotet som vi allereie kjenner, seier Husa.

Dei 50 er ei blanding av brukarar og tilsette.

Det er òg to nye tilfelle av det britiske viruset som kommunen opplyser ikkje kan knytast til utbrotet som er kjent.

– Dette bekymrar oss, seier helsebyråden.