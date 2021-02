Vassmangel rammar kommune i Møre og Romsdal

innenriks

– Det vart jobba med dette heile natt til laurdag, og det såg ut til at trykket var oppe igjen. Men søndag kom problema tilbake, seier styreleiar Per-Arne Gjerdsbakk i Herøy Vasslag til NRK.

Industribedrifter har vorte bedne om å halde produksjonen nede som følgje av vassmangelen. Kommunen håpar alt kan opne tysdag.

– Vi måtte ta ei avgjerd i går, og då vart det bestemte at vi måtte stengje. Det er litt vatn i røyra no, så vi satsar på at alt er bra til i morgon, seier ordførar Bjørn-Halvor Prytz (Ap).

