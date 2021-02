Berre tre av ti vaksne oppfyller tilrådingane om fysisk aktivitet

innenriks

I Folkehelseprofilane for kommunar og bydelar 2021 er temaet fysisk aktivitet. I 2020 la regjeringa fram ein handlingsplan for fysisk aktivitet. Eitt av hovudmåla i planen var å auke delen i befolkninga som oppfyller tilrådingane om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innan 2025.

I gjennomsnitt ligg delen som oppfyller minimumstilrådinga på 30 prosent blant vaksne. Blant barn og unge er aktivitetsnivået noko høgare. Dei fleste 6-åringar oppfyller minimumstilrådingane, blant 15-åringane oppfyller halvparten tilrådingane, skriv Folkehelseinstituttet (FHI).

– Fysisk aktivitet er ein av dei viktigaste livsstilsfaktorane for god helse. Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidleg død og ei rekkje ikkje-smittsame sjukdommar, som type 2 diabetes, hjerneslag, hjarte- og karsjukdommar og mange former for kreft, seier Ulf Ekelund ved avdeling for kronisk sjukdommar og aldring i FHI.

Det andre hovudmålet i handlingsplanen for fysisk aktivitet er at alle blir gitt moglegheit til rørsle og fysisk aktivitet. Kommunane har fleire verkemiddel for å stimulere befolkninga til å røre seg meir i kvardagen.

– Det er viktig at kommunane sørgjer for å ha nærmiljø, skular og barnehagar som innbyr til aktivitet, fortel Ekelund.

