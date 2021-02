Dødsdømd nordmann flytta til dødscelle

innenriks

I eit intervju med Dagbladet seier Hayd at han utan forvarsel tidleg søndag morgon vart dregen ut av cella og køyrd til tinghuset i Hargeisa. Til stades var det ein aktor og ein dommar, men verken forsvararen til 55-åringen eller nokon andre var i rettslokalet utanom politiet.

– Dommaren var sint og sa at eg skulle skytast fordi eg hadde spraya ein mann med gift. Både aktor og dommaren sa at no kunne eg avrettast, fortel Hayd.

Den norske familiefaren har budd i Noreg sidan 1995 etter han flykta frå borgarkrigen i Somalia. Sidan april i fjor har han vore fengsla og seinare dømd for giftdrap etter at han i eit basketak med ein annan mann skal ha brukt ein sjølvforsvarsspray. Dei skal ha gått frå kvarandre etter konfrontasjonen, men natta etter vart Hayd arrestert og kasta i fengsel og seinare dømd for drap på mannen.

Etter rettsmøtet søndag morgon er 55-åringen plassert på ei dødscelle saman med to medlemmer av al-Shabaab. Det er no uvisst kva som skjer.

Utanriksdepartementet viser tysdag morgon til fråsegna frå utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) søndag om at Noreg har kontakt med styresmaktene i Somaliland og har fått forsikringar om at 55-åringen har moglegheit til å anke dødsdommen. Hayds bistandsadvokat i Noreg, Farid Bouras, opplyste då at det er gitt ein ankefrist på fire veker.

– Dommen er i prinsippet endeleg, men det er ein moglegheit: Ankeutvalet til høgsteretten i Somaliland kan vedta at høgsterett kan ta opp saka til ny behandling, seier Bouras til Dagbladet.

