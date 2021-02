Den første av mobbesakene i Drangedal klar for tingretten

innenriks

– Dette er Drangedals mørke løyndom. Alle visste om det, men ingen gjorde noko, sa Cecilie Haugen til NRK i 2019 då ho stod fram og fortalde om oppveksten sin.

Advokat Gitte Barth stadfestar at klienten Cecile Haugen møter i den første rettssaka i mobbesaka mot kommunen i september, og ho meiner Haugen har ei god sak. Saka er fastsett til 21. september, og det er sett av fire dagar til behandlinga av henne, skriv Drangedalsposten.

– Det er ei vanskeleg sak, og kommunen er glad for at partane no får hjelp av retten til å løyse henne, seier advokaten til kommunen, Terje Marthinsen.

Fem personar har tidlegare søkt om erstatning for mobbinga dei vart utsette for i oppveksten, ifølgje NRK. Alle har fått nei frå kommunen.

Meir enn 70 personar har fortalt advokat Vibeke Hein Bæra at dei har opplevd mobbing i bygda.

Undersøkinga frå den tidlegare Fylkesmannen i Telemark i 2019 fortel om mobbing på Drangedal 10-årige skule. 25,6 prosent av elevane i 10. klasse i skuleåret 2017–2018 sa dei vart mobba to–tre gonger i månaden eller oftare. Året etter hadde talet falle til 14 prosent. Det nasjonale mobbegjennomsnittet er på 6,1 prosent.

