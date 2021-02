FHI: Nok med eitt munnbind

innenriks

– Det er publisert nokre studiar som viser at det òg er mogleg å forbetre ansiktstilpassinga ved å nytte tøymunnbind utanpå eit medisinske munnbind. Dersom ein nyttar munnbindet på anbefalt måte, er det likevel ikkje nødvendig å nytte to munnbind, skriv FHI i ei oppdatering i koronarettleiaren.

Ein fersk studie frå det amerikanske smittevernbyrået (CDC) viser at to munnbind som sit stramt rundt ansiktet, kan auke vernet mot smitte, skriv NRK.

– Vel ein å nytte to munnbind, er det viktig at ein handterer begge munnbinda på anbefalt måte, og at ein er merksam på at pustemotstanden kan bli større, heiter det vidare.

