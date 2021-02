FHI byrjar å sjå effekten av vaksinasjon av eldre

innenriks

– Det vi ser, er at talet på innleggingar går ned, og det er jo dei eldste som blir sjuke og hamnar på sjukehus. Det er òg der dei fleste dødsfalla er, og vi ser færre utbrot på institusjonar for eldre. Det trur eg vi kan ta som eit klart signal på at vi byrjar å sjå effekten av vaksinen, seier fagdirektør Frode Forland i FHI til VG.

Over 300.000 dosar med koronavaksine har vorte delt ut i Noreg. Drygt 230.000 personar har fått første dose, medan drygt 70.000 har fått begge dosane. Flest vaksinerte er det i Viken, Oslo og Vestland.

Sjukeheimsbebuarar og utvalde grupper med helsepersonell har stått først i vaksinekøen. Noreg starta vaksinasjonen 27. desember.

