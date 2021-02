Ingen streik blant tilsette i oljebransjen

innenriks

Fristen gjekk opphavleg ut ved midnatt, og ved 5.10-tida opplyste partane til NTB at det er semje.

– Vi er tilfredse med at partane er samde om ein ny tariffavtale for neste periode, seier Elisabeth Brattebø Fenne, forhandlingsleiar for arbeidsgivar- og interesseorganisasjon Norsk olje og gass, i ei pressemelding.

Ansiennitetstillegg

Det er semje om ansiennitetstillegg for tilsette i Esso Noreg, opplyser Safe.

For tilsette i Equinor er partane samde om å sjå på innretninga på kompensasjonen av tillegget for fagansvarleg på landanlegg.

Viss det hadde vorte streik, ville det først ha ramma Equinors raffineri på Mongstad, der Safe hadde varsla at tolv medlemmer ville bli tekne ut.

Kunne ha ramma Johan Sverdrup

Dei tolv arbeider med mellom anna skipslasting, -anløp og -avgang, og viss dei hadde gått ut i streik, kunne det ha ført til redusert råoljelager- og hamnekapasitet ved terminalen. Det kunne igjen ha fått konsekvensar for produksjonen ved fleire av Equinors felt på norsk sokkel, mellom anna Johan Sverdrup og Troll, som det kunne ha vorte nødvendig å stengje, ifølgje Equinor.

Bakgrunnen for meklinga er ifølgje Safe at det ikkje lykkast å komme til semje med Equinor i dei lokale forhandlingane for lønnsoppgjeret i 2020.

